انهيار السقف والمواد سريعة الاشتعال تعوق عمليات إخماد حريق مصنع أكتوبر

انهار سقف المصنع المحترق لمستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية الرابعة فى مدينة السادس من أكتوبر أثناء إجراء عمليات إطفاء الحريق بسبب كثرة المياه المستخدمة فى الحريق.

كما يعانى رجال الحماية المدنية من مواد سريعة الاشتعال بحريق مصنع أكتوبر منها مواد الأسيتون والجاملون والتينر التى ساهمت فى انتشار النيران وعشرات الزجاجات داخل المصنع.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الدفع بـ 15 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.