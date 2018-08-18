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انطلاق مؤتمر وزيرة الصحة للإعلان عن خطة الوزارة لتأمين المحتفلين بالعيد

السبت، 18 أغسطس 2018 10:55 ص
انطلاق مؤتمر وزيرة الصحة للإعلان عن خطة الوزارة لتأمين المحتفلين بالعيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب محمود راغب
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انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى، الذى تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمقر المركز القومى للتدريب، وذلك للإعلان عن خطة الوزارة ومستشفيات وزارة الصحة لتأمين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك. 
 
 
كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  أعلنت عن خطة شاملة للتأمين الطبى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك تشمل الدفع 2952 سيارة إسعاف مجهزة  يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها للقصوى، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة.
 
 
 
 

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