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اليوم.. وزير الشباب يشهد إطلاق بطولة الشهيد أحمد المنسى للشطرنج بالعاشر

السبت، 18 أغسطس 2018 02:00 ص
اليوم.. وزير الشباب يشهد إطلاق بطولة الشهيد أحمد المنسى للشطرنج بالعاشر وزير الشباب
كتبت - منال العيسوى
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يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم السبت بطولة الشهيد أحمد صابر منسى للشطرنج فى نادى الصفوة الرياضى بمدينة العاشر من رمضان.
 
ومن جانبه أكد أحمد المسلمى، عضو مجلس إدارة نادى الصفوة وأمين الصندوق، أن النادى برئاسة المهندس عادل إسماعيل يستضيف البطولة اليوم السبت، ومن المزمع أن يطلق النادى تشكيل أول فريق له فى الشطرنج بعد اعتماده فى الاتحاد المصرى للشطرنج عقب انتهاء المسابقة.
 
وقال المهندس خالد عبد العاطى إن مسابقة اليوم مهداه لروح الشهيد أحمد منسى وهى أول بطولة رسمية تعقد فى مدينة العاشر وسيشارك فيها أكثر من ٣٠٠ لاعب من محافظات مصر بينهم ١٨٨ لاعبا دوليا و٤٣ لاعب جريت ماستر وهى أكبر بطولة طبقا لتصنيف الاتحاد المصرى وأعلنتها صفحة الاتحاد الرسمية وتمتد المسابقة منذ الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساء يتخللها وقت مقتطع للاستراحات بين المتسابقين والغداء وصولا للتصفيات وإعلان أسماء الفائزين ومن المقرر أن يقم وزير الشباب بحضور حفل التكريم وتسليم الجوائز للمتسابقين الفائزين.
 
يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى التقى الأسبوع الماضى رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج ووافق على تخصيص الاتحاد المصرى للشطرنج قطعتى أرض كمقر للاتحاد بالمدن العمرانية الجديدة ومنها العاشر من رمضان.
 
 

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