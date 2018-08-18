"الهجرة" تواصل تلقى طلبات المصريين فى الخارج للمشاركة بمبادرة "سجل كيانك"

كتب محمود راغب

تواصل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم السبت، تلقى طلبات الكيانات المصرية فى الخارج الراغبين فى المشاركة فى مبادرة "سجل كيانك فى الخارج واستعد لمؤتمرك فى الداخل".

يأتى ذلك عبر التطبيق الإلكترونى، الذى قامت الوزارة بتدشينه لتلقى بيانات الكيانات المصرى المقيمة بالخارج، ووصل عدد المسجلين حتى الآن ما يقرب من 28 كيانا، وذلك بعد ما أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الأربعاء الماضى.

وتهدف المبادرة التواصل المباشر مع هذه الكيانات، والتعاون معها والاستماع إلى أفكارها واقتراحاتها بما يخدم خطة التنمية الشاملة لمصر2030.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن تسجيل الكيانات المصرية بالخارج يهدف إلى تنسيق الجهود ليتم دعوتها للمنتدى الذي تعتزم الوزارة تنظيمه لتعريفهم بإنجازات الدولة والتحديات التى تمر بها، حتى نكون جميعا خطا واحدا للحفاظ على المصالح القومية للدولة المصرية والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم للمساعدة فى خطة التنمية على أرض مصر فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.