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الهجرة العراقية: إعادة 347 نازحا من سوريا إلى الموصل

السبت، 18 أغسطس 2018 08:32 ص
الهجرة العراقية: إعادة 347 نازحا من سوريا إلى الموصل الموصل
أ ش أ
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ،اليوم السبت، إعادة 347 نازحا عراقيا من سوريا الى الموصل.

وذكرت الوزارة فى بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) - أن " فرقها أعادت اليوم 347 نازحا عراقيا وبواقع 74 عائلة في مخيم الهول داخل سوريا"، موضحة أن اللاجئين أعيدوا بواسطة حافلات خصصتها الوزارة عن طريق منفذ الفاو التابع إلى ناحية سنونى بقضاء سنجار، وتم نقل اللاجئين إلى مخيم الجدعة الخامس الواقع جنوب الموصل.

وأشارت إلى أن دفعات أخرى من النازحين العراقيين من مخيم الهول ستصل تباعاً وفقاً لخطة وضعتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجانب السورى. وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت فى وقت سابق عن إعادة 446 لاجئا عراقيا من مخيم "الهول" فى سوريا إلى الأراضي العراقية.


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