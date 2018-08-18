المقاومة اليمنية تسيطر على مقار حكومة فى مديرية الدريهمى

أ ش أ

سيطرت المقاومة اليمنية المشتركة ، اليوم السبت، على مبنى المجلس المحلى ومقر الشرطة العسكرية ومبان مجاورة فى مدينة الدريهمى بمحافظة الحديدة غربى اليمن.

وأفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية بتدفق التعزيزات العسكرية لقوات المقاومة التى تشن منذ فجر السبت، هجوما واسعا على ميليشيات الحوثى بمركز الدريهمى، حيث يسعى الانقلابيون لتعطيل تقدم المقاومة، من خلال التحصن فى المناطق الآهلة بالسكان، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

كانت قوات المقاومة المشتركة قد شنت، فى وقت سابق اليوم ، وبإسناد جوى من التحالف العربى، هجوما واسعا عبر 3 اتجاهات بصورة متوازية، لاقتحام مركز مديرية الدريهمى.