اللقطات الأولى من حفل زفاف منة حسين فهمى وطارق جميل فى الساحل.. فيديو وصور

كتب محمد مصطفى

فى جوء عائلى مميز وبملابس الكاجوال بعيدا عن الأجواء الرسمية المعتادة فى مثل هذه المناسبات، احتفل المحامى طارق جميل سعيد، بحفل زفافه على منة حسين فهمى على أحد الشواطئ فى الساحل الشمالى، وذلك بحفل عائلى اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وظهرت منة بفستان زفاف أبيض قصير يلائم المكان والطقس.

ومن أبرز الحضور فى حفل الزفاف على أحد الشواطئ بالساحل الشمالى، النجم حسين فهمى والد العروس، والنجمة ميرفت أمين والدتها، والنجم مصطفى فهمى عم العروس وزوجته، والنجمة دلال عبد العزيز، والفنانة ريم البارودى، بالإضافة إلى عدد من أصدقاء العريسين.



طارق جميل سعيد ومنة حسين وسط الأهل والأصدقاء طارق جميل سعيد ومنة حسين وسط الأهل والأصدقاء

وكان احتفل الأسبوع الماضى المحامى طارق جميل سعيد بعقد قرانه على منة حسين فهمى ابنة الدنجوان حسين فهمى والنجمة ميرفت أمين، وذلك فى منزل حسين فهمى وتألقت منة بإطلالة راقية.



منة حسين فهمى ووالدها

وأعلن المحامى طارق جميل سعيد زواجه من منة حسين فهمى، إذ نشر صورة تجمعه بـ"منة" معلنًا زواجهما، بعد حبه لها منذ أكثر من 20 عامًا.



العروس فى جلسة تصوير على الشاطئ العروس فى جلسة تصوير على الشاطئ

ريم البارودى فى حفل الزفاف

وعلّق طارق جميل على صورته مع منة قائلًا: "لا أحد يهرب من مصيره، حب حياتى منذ 20 عامًا.. أصبحنا سويًا بعد كل هذه السنوات.. ربنا أرسلها لى مكافأة.. وأنا محظوظ بذلك".

وفيما ظهرت منة حسين فهمى فى جلسة تصوير مميزة بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف، على الشاطئ، وارتدت فستان أبيض قصير مع بوكيه ورد صغير وتاج على رأسها، حيث تألقت فى هذه الصور.

منة خلال جلسة التصوير