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القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تسجيل براءة اختراع

السبت، 18 أغسطس 2018 02:25 م
القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تسجيل براءة اختراع محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد محافظ القاهرة، لإلزامه بتسجيل براءة إختراع وحماية ملكية فكرية وتجارية للمدعى، والخاصة بابتكاره لوحة مضيئة يتم تعليقها على سيارات الأجرة تضم إعلان دعاية لإحدى الشركات.
 
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيل حق براءة الاختراع، كما طالبت بضرورة منح المعى حق براءة اختراع وحماية ملكيته الفكرية والتجارية.
 
وأوضح مقيم الدعوى إنه ابتكر لوحة ( لافتة مضيئة ) يتم تعليقها أعلى سيارات الأجرة تضم إعلان دعاية لإحدى الشركات، وقد تقدم للجهة الإدارية عام 2013 إلا أن جهة الإدارة لم تعره أى اهتمام.

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