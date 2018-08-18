"الصحة" تطمئن على المخزون الاستراتيجى لأدوية الطوارئ قبل عيد الأضحى

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أنه تجرى حاليًا مراجعة المخزون الإستراتيجى لأدوية الطوارئ وتوفيرها بالمستشفيات قبل الدخول فى احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقالت رشا زيادة رئيس إدارة الصيدلة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى تكليف التفتيش الصيدلى بتشديد الرقابة على الصيدليات طوال أيام العيد .

وأضافت رشا زيادة، أنه ستجرى متابعة كافة شركات التوزيع والإنتاج لتوفير أى كميات من الأدوية التى يمكن أن يحدث بها نقص.