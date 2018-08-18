"الرى" تعلن عن إزالة 38 ألفًا و445 حالة تعدى على النيل منذ يناير 2015

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنه تم إزالة 38 ألفًا و445 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة تم تحريرها قبل وبعد ثورة 25 يناير.

وأشار التقرير، إلى أن الإزالات مستمرة، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، والتى يصل عددها 16 محافظة، ولن تتهاون الوزارة أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.