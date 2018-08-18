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السبت، 18 أغسطس 2018 07:39 ص
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الرى: تشكيل لجان مرور ومتابعة لتفقد الترع أثناء إجازة العيد

السبت، 18 أغسطس 2018 06:00 ص
الرى: تشكيل لجان مرور ومتابعة لتفقد الترع أثناء إجازة العيد الدكتو رمحمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أنه تم تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش للوقوف على حالة الترع وكفاءة توزيع المياه لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى أثناء إجازة عيد للأضحى  لتوفير المياه لمحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات.

 

وأضاف خالد في تصريحات خاصة اليوم السابع أنه تم عرض الإجراءات المتعلقة باستقرار حالة توفير مياه الرى لكافة المزراعين بجميع المحافظات، وأليات التعامل مع إجازة العيد، وما قد يصاحبها من زيادة الطلب على مياه الشرب خاصة بالمناطق الساحلية، والمتابعة المستمرة لتصرفات ومناسيب المياة من قبل أجهزة مصلحة الرى.

 

الجدير بالذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمحطات الرفع على شبكة الرى استعداداً لإجازة العيد من أجل توفير المياه لمحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات وخاصة محافظات الساحل الشمالى، كما تم وضع الجسور المشتركة تحت المراقبة .


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