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الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يخلى مرتفعات وسط تعز من أسلحة الحوثى

السبت، 18 أغسطس 2018 10:42 ص
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يخلى مرتفعات وسط تعز من أسلحة الحوثى جبال تعز
كتبت إيمان حنا
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نجح الجيش اليمنى فى المرحلة الأولى من عملية إخلاء المرتفعات وسط مدينة تعز اليمنية من السلاح الثقيل وتسليم هذه المواقع لقوات عسكرية أمنية تتولى عملية حمايتها ومنع استخدامها فى أى صراع مستقبلاً، وقال هشام السامعى سكرتير محافظة تعز، إن هذه تعتبر خطوة مهمة وهى فى صالح المدنيين الذين تعرضت حياتهم لمخاطر كبيرة نتيجة استخدام المرتفعات داخل المدينة فى مواجهات مسلحة بين رفقاء السلاح .

وأضاف أن هذه المرحلة سيعقبها المرحلة الثانية لإخلاء بقية المرتفعات من السلاح الثقيل وتسليم المقرات الحكومية والأهلية لأصحابها، وإعادة تنظيم الحياة داخل المدينة واستعادة مؤسسات الدولة وفرض هيبتها للوصول إلى هدف بناء نموذج الدولة وهو أهم إنجاز سننجزه جميعاً فى تعز وفاءً للتضحيات الكبيرة التى قدمتها هذه المحافظة .

إخلاء المدينة من الوحدات العسكرية وإعادة انتشارها فى الجبهات، وتسهيل عمل الأجهزة الأمنية وتفعيل مهامها، وهو الضمان الحقيقى لتطبيع الحياة داخل المدينة وحماية المدنيين من أى عبث يمكن أن يحدث نتيجة انتشار المسلحين .

وكان الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى لاستعادة الشرعية، قد شن عملية عسكرية واسعة، اليوم، فى محورى قانية وفضحة بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وتمكنت قوات الجيش خلال ساعات من تحرير مواقع الخدار السود بجبهة قانية، ومواقع لشاه والجزع وباحواص واشعاب الوعل بجبهة فضحة، وتتقدم نحو ظهر البياض.


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