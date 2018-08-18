"التضامن" تبدأ غدا تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات

كتب مدحت وهبة

تبدأ غداً بعثة وزارة التضامن الاجتماعى فى تصعيد حجاج الجمعيات الأهليه لمشعر عرفات وذلك من خلال عدد 270 باص بنظام الرد الواحد.

وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى اتصال هاتفى مع رئيس بعثة الوزارة، بضرورة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة خطة تصعيد الحجاج والمتابعة المستمرة لهم خلال فترة المشاعر. كما تم تخصيص 12 باص احتياطى لمواجهة أى طوارىء خلال فترة التصعيد بخلاف توفير عدد 2 ورشة متنقلة للتدخل فى حالة وجود أى أعطال للباصات.

وأكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة التضامن، أنه فى إطار متابعة وتسكين الحجاج بالمشاعر، شكلت الوزارة عدة لجان منها لجنة مقدمة لاستقبال الحجاج وتسكينهم فى المخيمات ولجنة لاستقبال الباصات بالمواقف المخصصة لحجاج الجمعيات بعرفات ولجنة لتصعيد الحجاج بكل فندق لمتابعة خطة التصعيد، كما تم وضع علامات إرشادية فى الطرق المؤدية للمخيمات للتيسير على الحجاج فى الوصول لكل مخيم.