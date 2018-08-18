"البيئة" تعلن وصول أول أتوبيس كهربائى للإسكندرية منتصف سبتمبر المقبل

كتبت آية دعبس

بالتزامن مع إعلان وزارة البيئة، تحسن جودة الهواء فى مصر، نتيجة لجهودها نحو خفض الانبعاثات الملوثة للهواء، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى الوصول لنسبة خفض الملوثات لتصل إلى 50% بحلول عام 2030، تجرى الوزارة جهود للتوسع فى وسائل النقل المستدام، ذات التأثير المنخفض على البيئة.

أعلن الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، بوزارة البيئة، وصول أول أتوبيس كهربائى إلى مصر، من الصين، منتصف شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن ذلك تنفيذا للمناقصة التى أبرمتها هيئة النقل العام فى محافظة الأسكندرية، مع أحد الشركات الصينية، لشراء 15 أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، مشيرا إلى أن الأتوبيس الكهربائى هو أحد أهم وسائل النقل المستدامة، والتى تهتم وزارة البيئة بالتوسع فيها لتحسين جودة الهواء.

اختبار الأتوبيس الكهربائى 3 أشهر بالإسكندرية

وأوضح مراد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم شحن الأتوبيس فى اتجاهه إلى مصر من الصين، ومن المقرر أن يخصع للتجربة لمدة 3 أشهر، وبناء على نتائج تلك التجربة سيتم شراء الـ14 أتوبيس الأخرين، ومن ثم يتم دراسة إمكانية استكمال كافة الخطوط، لافتا إلى أن الاتوبيسات الكهربائية تساهم فى تخيفض الانبعاثات والعوادم الملوثة للهواء، قائلا: رغم التكلفة المرتفعة لها فى البداية، لكن مصروفات التشغيل والصيانة لاحقا لا تقارن بالأتوبيسات الديزل".

وأشار إلى إنه تم إنشاء مجموعة من اللوحات الإلكترونية الإرشادية، لتحديد الأماكن الفارغة بالجراجات، بحيث يمكن لقائدى السيارات أن يرى أثناء حركته الأماكن المتاحة للركن، وتقليل الزحام بالشوارع، موضحا أنه تم تسليم مجموعة من الشاشات لمحافظة القاهرة، وتم تشغيلها وإدرتها حاليا بمناطق التحرير وشارع القصر العينى، وذلك يساهم بدوره فى تقليل حركة السيارات على الأرض.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، بوزارة البيئة، أن الوزارة تعمل على تشجيع استخدام وسائل النقل غير التلقيدية، مثل الدراجات بالفيوم والمنوفية، حيث تم تنفيذ وعمل حارات خاصة بالدراجات بطرق وصلت إلى 14 كيلو، لمنع الاحتكاك بينهم وبين باقى الطرق ووسائل النقل، لافتا إلى أنه تم عمل مجموعة من البروتوكولات مع المحافظتين، لضمان استدامة الأمر، وتوفير بعض العجل بأسعار مخفضة للشباب خاصة فى الجامعات.

7 خطوط جديدة للنقل المستدام

وأكد الدكتور مصطفى مراد، أنه سيتم إطلاق 7 خطوط لأتوبيسات جديدة، فى نهاية العام الحالى، للنقل المستدام، بين مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بمواصفات عالية جدا لخفض عدد المركبات المستخدمة بين المدينتين وحتى الجيزة، مشيرا إلى أن تلك الخطوط مرتبطة بخط مترو الجيزة، موضحا أن نظام النقل المستدام يهدف إلى تحقيق تكامل بين وسائل النقل لمختلفة، خاصة أن أحد مشاكل النقل الأساسية فى نظام المرور عدم وجود تكامل بين خطوط المترو وأتوبيسات النقل العام والميكروباصات، حيث تسير جميع وسائل النقل معا فى نفس الطرق، فى حين أن هناك ضرورة للتكامل فيما بينهم، والتى نحاول تطبيقها على الأرض.

وأوضح أن وزارة البيئة، مسئولة عن عمل نماذج للمشروعات تأمل منه تطبيقه على باقى القطاعات والمحافظات، وليست خطط كبيرة على مستوى الدولة، مضيفا: الدولة تنفذ خطة ضخمة جدا للتوسع فى خطوط المترو والنقل، وكل ذلك يعد من جزء من النقل المستدام والذى يعتمد على نقل أعداد ضخمة من الناس باستخدام طاقة كهربائية، وخطة وزارة البيئة تكتمل عند انتهاء الدولة من المشروع القومى للطرق مع خطوط النقل الـ6 للمترو.