البنك الأهلى يضخ 2 مليار جنيه "بنكنوت جديد" لتلبية احتياجات عيد الأضحى

كتب - أحمد يعقوب

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه بدأ ضخ نحو 2 مليار جنيه "بنكنوت جديد"، لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى المبارك من البنكنوت الجديد بالفئات النقدية المختلفة، لافتًا إلى أنه تم توزيعها عن طريق شركات توزيع الأموال، وضخها فى شبكة ماكينات الصراف الآلى البالغة أكثر من 4000 ماكينة ATM على مستوى الجمهورية.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفئات النقدية الجديدة تشمل الـ5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه، وتم ضخها فى شبكة ماكينات الصراف الآلى والفروع المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، وتغطى الأماكن الحيوية، مؤكدًا أنه عند سحب المواطنين للنقدية من خلال ماكينات الصراف الآلى، فإن نحو 80% من البنكنوت المسحوب سيكون من البنكنوت الجديد، مؤكدًا أنه يتم الحصول على الفئات الصغيرة من الفروع والفئات من 50 جنيهًا وأكثر من خلال ماكينات الصراف الآلى، ويتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

وتعمل البنوك المصرية غدًا الأحد، من الساعة الـ8:30 صباحًا، حتى الـ2 ظهرًا، قبل إجازة لمدة 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر لمدة 4 أيام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس 2018 حتى الخميس 23 أغسطس 2018.

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018.

وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى "دار طباعة النقد" الموجودة فى حى الهرم بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة، وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "ربع الجنيه، ونصف الجنيه، والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية غير بعيدة، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية، 25 و50 قرشا و1 جنيه عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.