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ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر "جنوة" بإيطاليا إلى 41 شخصا

السبت، 18 أغسطس 2018 10:30 ص
ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر "جنوة" بإيطاليا إلى 41 شخصا جسر جنوة
أ ش أ
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أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر قرب مدينة جنوة بشمال غربى البلاد إلى حوالي 41 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن رجال إنقاذ قولهم إنهم عثروا على سيارة تحت الأنقاض كان فيها عائلة، مكونة من الأب والأم وطفلهم البالغ من العمر 9 أعوام. 

وانهار هذا الجسر الذي يقع على الطريق السريع فى جنوة شمال غرب إيطاليا يوم الثلاثاء الماضى، وكان قد بنى فى الستينيات من القرن الماضى، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن آخر ترميم للجسر، والذى يشبه فى بنائه جسر بروكلين فى نيويورك، كان فى عام 2016.


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إيطاليا

ضحايا جسر جنوة

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