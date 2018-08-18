video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر جنوة الإيطالى إلى 40 شخصا

السبت، 18 أغسطس 2018 08:09 م
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر جنوة الإيطالى إلى 40 شخصا انهيار جسر جنوة الإيطالى
جنوة (أ ف ب)
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة حادث انهيار الجسر فى جنوى بشمال إيطاليا إلى 40 قتيلا مؤكدا تم التثبت من هوياتهم و 3 قتلى ما زال يتعين التعرف عليهم والتأكد من عددهم، على ما أفادت مصادر رسمية.

وبعدما بقيت الحصيلة مستقرة عند 38 قتيلا لعدة أيام منذ الكارثة التى وقعت الثلاثاء، أعلن رجال الإطفاء الذين يواصلون عمليات البحث بين الأنقاض العثور بعد ظهر السبت على جثة عامل ثلاثينى من جنوى كان مفقودا.

وتوفى السبت رومانى فى الـ36 من العمر متأثرا بجروحه، على ما أعلن المستشفى حيث كان يعالج فى بيان.

وعثرت فرق الإطفاء على سيارة عائلة من تورينو مؤلفة من زوجين وابنتهما البالغة من العمر 9 سنوات، سقطت عليها كتلة اسمنتية سحقتها، غير أن وضع السيارة لا يسمح بتأكيد عدد الضحايا فيها وهوياتهم.

وأفراد هذه العائلة الثلاثة كانوا آخر الأشخاص الذين ما زالوا يعتبرون رسميا فى عداد المفقودين، غير أن رجال الإطفاء أكدوا أنهم سيواصلون عمليات البحث إلى أن يتثبتوا من أنه لم يعد هناك أى جثث بين ركام الإسمنت والحديد.

             

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر "جنوة" بإيطاليا إلى 41 شخصا

مراسم تشييع جنازة ضحايا انهيار جسر جنوة

شركة أوتوستراد الإيطالية تعلن عن خطة لتعويض ضحايا جسر جنوة المنهار

ايطاليا

اخبار ايطاليا

جسر جنوه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة