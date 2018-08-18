ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر جنوة الإيطالى إلى 40 شخصا

جنوة (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة حادث انهيار الجسر فى جنوى بشمال إيطاليا إلى 40 قتيلا مؤكدا تم التثبت من هوياتهم و 3 قتلى ما زال يتعين التعرف عليهم والتأكد من عددهم، على ما أفادت مصادر رسمية.

وبعدما بقيت الحصيلة مستقرة عند 38 قتيلا لعدة أيام منذ الكارثة التى وقعت الثلاثاء، أعلن رجال الإطفاء الذين يواصلون عمليات البحث بين الأنقاض العثور بعد ظهر السبت على جثة عامل ثلاثينى من جنوى كان مفقودا.

وتوفى السبت رومانى فى الـ36 من العمر متأثرا بجروحه، على ما أعلن المستشفى حيث كان يعالج فى بيان.

وعثرت فرق الإطفاء على سيارة عائلة من تورينو مؤلفة من زوجين وابنتهما البالغة من العمر 9 سنوات، سقطت عليها كتلة اسمنتية سحقتها، غير أن وضع السيارة لا يسمح بتأكيد عدد الضحايا فيها وهوياتهم.

وأفراد هذه العائلة الثلاثة كانوا آخر الأشخاص الذين ما زالوا يعتبرون رسميا فى عداد المفقودين، غير أن رجال الإطفاء أكدوا أنهم سيواصلون عمليات البحث إلى أن يتثبتوا من أنه لم يعد هناك أى جثث بين ركام الإسمنت والحديد.