إيطاليا تتجه لإلغاء حق امتياز شركة لإدارة الطرق بعد انهيار جسر

روما أ ش أ

بدأت الحكومة الإيطالية، الجمعة، اتخاذ خطوات رسمية بهدف إلغاء حق امتياز شركة أوتوستراد لإدارة الطرق السريعة بعد انهيار جسر تشغله هذا الأسبوع ما أدى إلى مقتل 38 شخصا على الأقل.

وقال رئيس الوزراء جوزيبى كونتى ، فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، "اليوم الحكومة أرسلت رسميا شكوى إلى أوتوستراد لتبدأ عملية إلغاء حق الامتياز، لافتا إلى أن الكارثة خطأ الشركة الملزمة بمتابعة الصيانة الدورية والاستثنائية للطريق.

وأضاف كونتى أن من الآن فصاعدا ستجبر الحكومة أصحاب حقوق الامتياز فى كل قطاعات البنية التحتية فى إيطاليا على استثمار المزيد من مكاسبهم فى الصيانة وإجراءات السلامة.

ومن جانبه قال ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الرابطة الذى يحكم مع حركة خمسة نجوم ضمن حكومة ائتلافية إن إجراءات إلغاء الترخيص ستستغرق "أسابيع أو شهورا".

ويقدر خبراء فى قطاع الطرق أن إلغاء حق الامتياز سيضطر الحكومة لدفع تعويضات تصل إلى 20 مليار يورو (22.85 مليار دولار) عن الاستثمارات التى ضختها الشركة وإن كانت الحكومة تنفى ذلك.