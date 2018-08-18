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"أوقاف سوهاج": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة جمع جلود الأضاحى

السبت، 18 أغسطس 2018 05:30 ص
"أوقاف سوهاج": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة جمع جلود الأضاحى الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الاوقاف بسوهاج ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل مع غرف العمليات فى الإدارات الفرعية لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك مشددا على مديرى الادارات  بضرورة التواجد بمقرات الادارات خلال أيام  العيد وبحوزتهم صكوك الاضاحى  ومتابعة تفعيل مشروع جمع جلود الاضاحى للتبرع بها لادارة البر بوزارة الأوقاف.

واضاف  وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " ، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الاضحى المبارك بـ 208 ساحة موزعة على 25 ادارة فرعية للأوقاف و 6 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرا أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسى والآخر احتياطى.

 

 

 

 

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