أمير مكة المكرمة: ندير الحج منذ عهد إبراهيم عليه السلام وأصبحنا خبراء المهنة

قال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين، ورئيس اللجنة المركزية للحج، إن هناك من يقول لماذا لم تستعين المملكة العربية السعودية بشركات لتفويج الحشود؟، معربا عن استغرابه من هذه الدعوات لأنه يوجد من هو أكثر خبرة من المملكة العربية السعودية لإدارة شئون الحج.
وأضاف "الفيصل" قائلا: "نحن أقدم ناس فى هذه المهنة، نحن من عهد إبراهيم عليه السلام ندير الحج إلى هذا اليوم، ونحن خبراء هذه المهنة".
وأوضح الأمير خالد الفيصل، أن مثل هذه الدعوات تكون سياسية بحتة، ولا علاقة لها بالحج أو الإسلام أو الخدمات، وكلها افتراء وكذب ولتشويه سمعة السعودية، موضحا أن السعودية لديها إتقان فى استقبال الحجاج.
الأمير #خالد_الفيصل : هناك أناس يقولون لماذا لم تستعينوا بشركات لتفويج الحشود؟ نحن أقدم ناس في هذه المهنة، نحن من عهد إبراهيم عليه السلام ندير الحج إلى هذا اليوم، نحن خبراء هذه المهنة. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/p7AcrUtKkK— الحج 1439هـ - Hajj 2018 (@HajjMedia) August 17, 2018
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة