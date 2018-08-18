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أمير مكة المكرمة: ندير الحج منذ عهد إبراهيم عليه السلام وأصبحنا خبراء المهنة

السبت، 18 أغسطس 2018 07:33 م
أمير مكة المكرمة: ندير الحج منذ عهد إبراهيم عليه السلام وأصبحنا خبراء المهنة الأمير خالد الفيصل
كتب محمد عبد العظيم
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قال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين، ورئيس اللجنة المركزية للحج، إن هناك من يقول لماذا لم تستعين المملكة العربية السعودية بشركات لتفويج الحشود؟، معربا عن استغرابه من هذه الدعوات لأنه يوجد من هو أكثر خبرة من المملكة العربية السعودية لإدارة شئون الحج.

وأضاف "الفيصل" قائلا: "نحن أقدم ناس فى هذه المهنة، نحن من عهد إبراهيم عليه السلام ندير الحج إلى هذا اليوم، ونحن خبراء هذه المهنة".

وأوضح الأمير خالد الفيصل، أن مثل هذه الدعوات تكون سياسية بحتة، ولا علاقة لها بالحج أو الإسلام أو الخدمات، وكلها افتراء وكذب ولتشويه سمعة السعودية، موضحا أن السعودية لديها إتقان فى استقبال الحجاج.

 

 

 


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