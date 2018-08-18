أسعار العملات يوم السبت 18-8-2018.. واستقرار الدولار

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 18-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى، وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى.

وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى..



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء 17.84 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر 17.78 جنيه للشراء



سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع17.85 جنيه للشراء 7.95 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.84 جنيه للشراء 17.94 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.82 جنيه للشراء 17.92 جنيه للبيع



سعر اليورو الأوروبى 20.15 جنيه للشراء 20.37 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 22.55 جنيه للشراء، 22.76 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، فى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، عند سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا سعره الآن، 58.56 جنيه للشراء، 58.93 جنيه للبيع.