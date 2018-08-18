أسعار العملات يوم السبت 18-8-2018.. واستقرار الدولار

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 18-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى، وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى.
وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى..
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.84 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة17.85 جنيه للشراء
7.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib 17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.82 جنيه للشراء
17.92 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبى20.15 جنيه للشراء
20.37 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
22.55 جنيه للشراء،
22.76 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر الريال
4.74 جنيه للشراء،
4.76 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، فى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، عند سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا سعره الآن، 58.56 جنيه للشراء، 58.93 جنيه للبيع.
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