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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:10 ص
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3ملفات على طاولة جهاز الاتصالات على رأسها الاستثمار بالمناطق التكنولوجية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:00 ص
3ملفات على طاولة جهاز الاتصالات على رأسها الاستثمار بالمناطق التكنولوجية المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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3 ملفات مهمة يعمل عليها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى للجهاز،  خلال الفترة المقبلة أهمها تحسين جودة الخدمة بالتعاون مع شركات المحمول وإعطاء موافقة إطلاق خدمات الهاتف الثابت الجديدة لشركات المحمول حيث كانت اتصالات مصر أول الموقعين مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم الخدمة عبر شبكتها، فضلاً عن الاستثمار بالمناطق التكنولوجية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارًا بالترخيص للجهاز بالمساهمة فى رأس مال شركة واحات السيلكون للمناطق التكنولوجية بمبلغ 600 مليون جنيه.

ويتجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لطرح مناقصة للاستعانة بشركات عالمية لعمل قياسات جودة الخدمة تعمل تحت إشراف الجهاز وذلك فى ضوء زيادة المناطق التى كان يقوم بها بعمل قياسات جودة الخدمة بها من أكثر من 30 منطقة إلى ما يزيد على 90 منطقة، إضافة إلى أن الكثير من منظمى الاتصالات فى العالم يلجأون لذلك.

وكانت شركة اتصالات مصر قد وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات التليفون الارضى الافتراضى، وهى الاتفاقية الاولى من نوعها لتقديم الخدمة كثانى مشغل فى السوق بعد المصرية للاتصالات التى بدأت عملها منذ نحو 163 عامًا.


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جهاز تنظيم الاتصالات

مصطفى عبد الواحد

التليفون الارضى

جودة الخدمة

سليكون واحة




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