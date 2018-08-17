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10 معلومات عن صكوك الأضاحى المطروحة من وزارة الأوقاف بالإسكندرية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:00 ص
10 معلومات عن صكوك الأضاحى المطروحة من وزارة الأوقاف بالإسكندرية خروف
الإسكندرية – أسماء على بدر
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طرحت وزارة الأوقاف صكوك الأضاحى فى مختلف أنحاء الجمهورية ، وفى محافظة الإسكندرية تم طرح صكوك الأضحية لبيعها للمواطنين ، وينشر " اليـوم السابع " معلومات عنها .
 
1-   الصك الواحد يبلغ 1500 جنيه
 
2-   يتم بيع الصكوك فى 11 إدارة فرعية والمساجد الكبرى
 
3-   تم بيع 1851 صك حتى الآن بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية
 
4-   وزارةالاوقاف تشترى بالصكوك أضحيات وتقوم بذبحها وتوزعها على الفقراء نيابة عن المواطنين
 
5-   الصكوك تسهل على المواطنين عملية الأضحية خاصة فى المدن ومن يصعب عليه ذبح الاضحية
 
6-   توزيع اللحوم بالتعاون مع المحافظة والتضامن الاجتماعى بناء على قاعدة بيانات للوصول للفقراء فى منازلهم
 
7-   كما تقوم مديريات الأوقاف بجمع جلود الاضاحى للاستفادة منها وادخال ثمنها فى اعمال الخير
 
8-   تواصل الأوقاف فى توزيع لحوم الأضحى حتى نهاية شهر ذى الحجة
 
9-   سعر صك الأضحية لا يوجد فيه نسبة للإعلانات على العكس الصكوك فى الأماكن الآخرى
 
10- جميع الأئمة والعاملين فى صكوك الأضحية يعملون بشكل تطوعى ولا يوجد راتب يتقاضوه من الصكوك.

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