10 معلومات عن صكوك الأضاحى المطروحة من وزارة الأوقاف بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

طرحت وزارة الأوقاف صكوك الأضاحى فى مختلف أنحاء الجمهورية ، وفى محافظة الإسكندرية تم طرح صكوك الأضحية لبيعها للمواطنين ، وينشر " اليـوم السابع " معلومات عنها .

1- الصك الواحد يبلغ 1500 جنيه

2- يتم بيع الصكوك فى 11 إدارة فرعية والمساجد الكبرى

3- تم بيع 1851 صك حتى الآن بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية

4- وزارةالاوقاف تشترى بالصكوك أضحيات وتقوم بذبحها وتوزعها على الفقراء نيابة عن المواطنين

5- الصكوك تسهل على المواطنين عملية الأضحية خاصة فى المدن ومن يصعب عليه ذبح الاضحية

6- توزيع اللحوم بالتعاون مع المحافظة والتضامن الاجتماعى بناء على قاعدة بيانات للوصول للفقراء فى منازلهم

7- كما تقوم مديريات الأوقاف بجمع جلود الاضاحى للاستفادة منها وادخال ثمنها فى اعمال الخير

8- تواصل الأوقاف فى توزيع لحوم الأضحى حتى نهاية شهر ذى الحجة

9- سعر صك الأضحية لا يوجد فيه نسبة للإعلانات على العكس الصكوك فى الأماكن الآخرى

10- جميع الأئمة والعاملين فى صكوك الأضحية يعملون بشكل تطوعى ولا يوجد راتب يتقاضوه من الصكوك.