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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية "دور ثانى"

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:22 م
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية "دور ثانى" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2018/2017. 

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى أن مؤشرات النتيجة جاءت كالتالى:

أولاً: أعداد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدور الثانى الدبلومات الفنية نظامى الثلاث والخمس سنوات:

• إجمالى طلاب التعليم الصناعى (117507) طالبًا وطالبة، والزراعى (36055)طالبًا وطالبة، والتجـارى (79747) طالبًا وطالبة، والفندقـى (6007)  طلاب.

إجمالى عام لأعداد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثانى    (239,316)    طالبًا وطالبة.

إجمالى عام لأعداد الطلاب الحاضرين امتحان الدور الثانى   (235,019)   طالبًا وطالبة.

 

ثانياً:  نسبة نجاح مدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفنى الثانوى التجارى 92,68 %

التعليم الفنى الثانوى الفندقى93,87

التعليم الفني الثانوي الزراعى  91,02%

التعليم الفني الثانوي الصناعي91,38%

بلغت نسبة الإجمالي العام للثلاث سنوات 90,77 %

 

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:

بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 96,68

رابعًا: الإعداد المهني:

بلغت نسبة النجاح بمدارس الإعداد المهنى (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 83,63.

 

خامسًا: نسبة نجاح مدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

التعليم الفني الثانوى التجارى 99,17

التعليم الفنى الثانوي الفندقى 95,03

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 95,70%

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 99,20

بلغت نسبة الإجمالى العام للخمس سنوات 98,49 %.

 

 


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التعليم

الدور الثاني

نتيجة الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية




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