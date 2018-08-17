video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: لا صحة لتعذيب مسنين فى دار رعاية بالإسكندرية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:34 م
وزيرة التضامن: لا صحة لتعذيب مسنين فى دار رعاية بالإسكندرية وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى
القاهرة (أ ش أ)
إضافة تعليق

نفت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول تعرض مسنين بإحدى دور الرعاية فى الإسكندرية للضرب وسماع المارة فى الشارع محل الدار صراخ النزلاء، وأكدت ما تم تداوله عار تماما من الصحة.

وقالت وزيرة التضامن -فى تصريح خاص اليوم الجمعة، إن إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تفقدت اليوم (دار كريم لرعاية المسنين) وتم التأكد من حسن رعاية المسنين ولا يوجد ضرب، وتم عقد مقابلات فردية مع المسنين ونفوا أى تعامل سيئ معاهم من الإدارة.

وكانت الوزيرة قد أصدرت توجيهات لمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بسرعة التحقق فيما تردد على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض مسنين بدار الرعاية للضرب.

وبشأن الأصوات التى تصدر عن المسنين، أوضحت الوزيرة أنها لمسنين معاقين إحداهم خرساء تصدر عنها أصوات عاليه جدا، وبالفعل صدرت أثناء زيارة لجنة إدارة الأسرة، كما ترجع بعض هذه الاصوات إلى بعض المسنين عند الاستحمام لعدم رغبتهم فيه، وتم تسجيل فيديو من قبل اللجنة يرصد الأصوات التى صدرت أثناء وجود أعضاء اللجنة دون تعرض أى أحد للنزلاء، ولفتت إلى أن فريق التدخل السريع المحلى والذى أفاد بمتابعته الدورية للدار ووصفها بالجيدة ، كما سيزور الدار مرة أخرى بعد غد الأحد.

وحول ما تردد بشأن واقعة سقوط أحد النزلاء من شرفة الدار، أوضحت والى أن هذا الحادث وقع فى شهر أبريل الماضى وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وشددت الوزيرة أنها شكلت فريق التدخل السريع وفروعها بالمحافظات للتعامل الفورى تجاه اى إخطار بتجاوز سواء داخل أو خارج دور الرعاية ، وتتعامل بكل حزم تجاه المتجاوزين أيا كانوا، منوها أنها تتابع عمل الفريق مع كل حالة وتتلقى تقارير مفصلة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيقاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية عن العمل وإحالتها للنيابة الإدارية

تعيين مجدى حسن وكيلاً لوزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية

صور.. "التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تصرف مساعدات فورية لضحايا عقار شارع المزدلفة

تطوير وحدتى "التضامن الاجتماعى" بالعجمى غرب الإسكندرية

التضامن الاجتماعى

غاده والى

اخبار التضامن الاجتماعى

اخبار الاسكندريه




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة