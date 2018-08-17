وزيرة التضامن: لا صحة لتعذيب مسنين فى دار رعاية بالإسكندرية

القاهرة (أ ش أ)

نفت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول تعرض مسنين بإحدى دور الرعاية فى الإسكندرية للضرب وسماع المارة فى الشارع محل الدار صراخ النزلاء، وأكدت ما تم تداوله عار تماما من الصحة.

وقالت وزيرة التضامن -فى تصريح خاص اليوم الجمعة، إن إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تفقدت اليوم (دار كريم لرعاية المسنين) وتم التأكد من حسن رعاية المسنين ولا يوجد ضرب، وتم عقد مقابلات فردية مع المسنين ونفوا أى تعامل سيئ معاهم من الإدارة.

وكانت الوزيرة قد أصدرت توجيهات لمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بسرعة التحقق فيما تردد على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض مسنين بدار الرعاية للضرب.

وبشأن الأصوات التى تصدر عن المسنين، أوضحت الوزيرة أنها لمسنين معاقين إحداهم خرساء تصدر عنها أصوات عاليه جدا، وبالفعل صدرت أثناء زيارة لجنة إدارة الأسرة، كما ترجع بعض هذه الاصوات إلى بعض المسنين عند الاستحمام لعدم رغبتهم فيه، وتم تسجيل فيديو من قبل اللجنة يرصد الأصوات التى صدرت أثناء وجود أعضاء اللجنة دون تعرض أى أحد للنزلاء، ولفتت إلى أن فريق التدخل السريع المحلى والذى أفاد بمتابعته الدورية للدار ووصفها بالجيدة ، كما سيزور الدار مرة أخرى بعد غد الأحد.

وحول ما تردد بشأن واقعة سقوط أحد النزلاء من شرفة الدار، أوضحت والى أن هذا الحادث وقع فى شهر أبريل الماضى وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وشددت الوزيرة أنها شكلت فريق التدخل السريع وفروعها بالمحافظات للتعامل الفورى تجاه اى إخطار بتجاوز سواء داخل أو خارج دور الرعاية ، وتتعامل بكل حزم تجاه المتجاوزين أيا كانوا، منوها أنها تتابع عمل الفريق مع كل حالة وتتلقى تقارير مفصلة .