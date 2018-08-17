نقل 3 حالات خطرة من مصابى حادث القصير إلى مستشفى الغردقة

قالت الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم نقل 3 حالات من مصابى حادث التصادم الذى وقع اليوم بطريق القصير، إلى مستشفى الغردقة العام، نظراً لخطورة حالتهم، مشيرة إلى استقرار حالة باقى المصابين فى الحادث، ولا توجد بينهم أى حالات خطيرة، سوى تلك التى تقرر نقلها إلى مستشفى الغردقة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن الحصيلة النهائية للحادث هى 8 وفيات و14 مصابا، وأن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، مما ساعد فى تقليل أعداد الوفيات، مشيرة إلى أنها تشرف بنفسها على عمليات إسعاف المصابين داخل المستشفى.