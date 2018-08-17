video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نقل 3 حالات خطرة من مصابى حادث القصير إلى مستشفى الغردقة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:50 م
نقل 3 حالات خطرة من مصابى حادث القصير إلى مستشفى الغردقة أحد مصابى الحادث
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

قالت الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم نقل 3 حالات من مصابى حادث التصادم الذى وقع اليوم بطريق القصير، إلى مستشفى الغردقة العام، نظراً لخطورة حالتهم، مشيرة إلى استقرار حالة باقى المصابين فى الحادث، ولا توجد بينهم أى حالات خطيرة، سوى تلك التى تقرر نقلها إلى مستشفى الغردقة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن الحصيلة النهائية للحادث هى 8 وفيات و14 مصابا، وأن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، مما ساعد فى تقليل أعداد الوفيات، مشيرة إلى أنها تشرف بنفسها على عمليات إسعاف المصابين داخل المستشفى.

 

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بمرسى علم

مستشفى الغردقه

حادث

مرسى علم

القصير

البحر الاحمر

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة