نائب رئيس اليمن يثمن دعم التحالف لحماية الهوية اليمنية

كتبت إيمان حنا

ثمن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن صالح الدعم الذى تقدمه قوات التحالف فى سبيل حماية الهوية اليمنية واستعادة الشرعية.

وبحسب وكالة أنباء "سبأ" فقد أشاد على محسن صالح خلال اتصال هاتفى برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلى، بتضحيات وبطولات المقاتلين واستبسالهم فى وجه ميليشيا الحوثى الانقلابية.

من جانب آخر أطلع رئيس الأركان نائب الرئيس على تطور الأوضاع الميدانية وسير العمليات القتالية وما أحرزه الأبطال من انتصارات فى مختلف الجبهات، منوها إلى ما يتمتع به الأبطال من معنويات قتالية عالية وجاهزية للتقدم، والتفاف شعبى حول معركة الجيش العادلة المتمثلة باستعادة الدولة اليمنية وحقن دماء اليمنيين.