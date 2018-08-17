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الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:55 ص
خالد صلاح
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مقتل 27 حوثيا فى قصف للتحالف العربى على الحديدة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:01 ص
مقتل 27 حوثيا فى قصف للتحالف العربى على الحديدة اليمن
أ ش أ
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 قٌتل 27 عنصرا من ميليشيات الحوثى،  اليوم الجمعة، فى قصف لمقاتلات التحالف العربى على مواقعهم فى محافظة الحديدة.

وقالت مصادر يمنية وفقا لقناة (سكاى نيوز) عربية، أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع ميليشيات الحوثى فى مديريتى الدريهمى وبيت الفقيه؛ ما أسفر عن مقتل 27 حوثيا وإصابة آخرين ، فضلا عن تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة فى الأسلحة والعتاد.

وأشارت المصادر، إلى استمرار الاشتباكات بين قوات المقاومة اليمنية والميليشيات الحوثية فى الجهة الشرقية من مركز مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة.


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اليمن

التحالف العربى

الحديدة




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