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الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:11 ص
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معهد التخطيط يغلق باب التقدم للماجستير المهنى نهاية أغسطس

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:00 ص
معهد التخطيط يغلق باب التقدم للماجستير المهنى نهاية أغسطس هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
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يغلق معهد التخطيط القومى، نهاية الشهر الجارى، باب التقديم للتسجيل فى برنامج الماجستير المهنى "التخطيط للتنمية المستدامة" للعام الدراسى 2018/2019 والحاصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات والمعاهد المعترف بها من مختلف التخصصات.

ويبدأ الفصل الدراسى الأول يوم الجمعة الموافق 28/9/2018، وأكد المعهد أن مدة البرنامج عامين دراسيين والدراسة يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بمقر المعهد.

ومن جانبه،  أكد علاء زهران رئيس معهد التخطيط، حرص المعهد على وضح برامج للماجستير تلبى الاحتياجات الأساسية للوقت الراهن مشيرًا إلى أن برنامج الماجستير الحالى والمختص بالتخطيط والتنمية المستدامة يساعد بشكل كبير فى إكساب المهارات العلمية والعملية فى وضع وإعداد الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل التنفيذية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف بشكل كبير العاملون فى مجالات التخطيط والتنمية بإدارات التخطيط والمتابعة بجميع الوحدات بأجهزة الدولة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية إلى جانب المحليات والعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى الإلمام بمهارات إعداد ومتابعة وتقييم الخطط بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة بحيث يعمل على تمكين الحاصلين عليه من إعداد الخطط الإستراتيجية وبرامج العمل التنفيذية فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب إعداد الموازنات الخاصة بتنفيذ الخطط وإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات فضلاً عن إعداد مؤشرات متابعة الخطط وتقييمها مع إعداد بحث تطبيقى فى مجال التخطيط للتنمية المستدامة.

وتمتد الدراسة من خلال البرنامج لمدة عامين ويقدمه نخبه من الأساتذة والأكاديميين ذوى الخبرة العلمية والتطبيقية كما تم الاستعانة بعدد من الخبراء التنفيذيين من الجهات المختلفة لطرح تجاربهم.

 


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