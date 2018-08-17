مصرع شخص فى هجوم مسلح وسط مدينة البصرة العراقية

بغداد (أ ش أ)

قتل موظف يعمل فى شركة مصافى الجنوب العراقية اليوم الجمعة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون، وسط مدينة البصرة جنوب العراق.

وقال مصدر أمنى ، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا، عصر اليوم، النار من أسلحة مزودة بكواتم للصوت باتجاه موظف يعمل فى شركة مصافى الجنوب قرب منزله فى منطقة القبلة الواقعة ضمن مركز محافظة البصرة، ما أدى الى مقتله فيما لاذ المهاجمون بالفرار الى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التى تقف وراءه".

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمنى بالاستقرار، وقد استقبلت بداية العام الحالى تعزيزات أمنية محدودة من خارج المحافظة، وساهمت تلك القوات فى تعزيز الوضع الأمنى وإلقاء القبض على مطلوبين، إلا أن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية العديد من جرائم القتل.