مصرع شخصين و إصابة 17 آخرين فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 17 أخرين، فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

ونقلت مجموعة من سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، الجثتين لمشرحة مستشفى بنى سويف ، والمصابين الى قسم الاستقبال والطواريء.