الرئيسية أخبار عاجلة مصرع شخصين و إصابة 17 آخرين فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:50 م إسعاف - أرشيفية بنى سويف أيمن لطفى إضافة تعليق لقى شخصان مصرعهما وأصيب 17 أخرين، فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف. ونقلت مجموعة من سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، الجثتين لمشرحة مستشفى بنى سويف ، والمصابين الى قسم الاستقبال والطواريء. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تفاصيل مصرع 3 من أسرة واحدة وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بالترعة بدمياط بنى سويف محافظه بنى سويف اخبار الحوادث حوادث اليوم حوادث مصر حوادث المحافظات طريق الجيش الصحراوى انقلاب سياره صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة "حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟ المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا 200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة "هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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