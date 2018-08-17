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محافظ الشرقية يعلن سحب مشروع كوبرى شرويدة بالزقازيق من الشركة المنفذة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:11 م
محافظ الشرقية يعلن سحب مشروع كوبرى شرويدة بالزقازيق من الشركة المنفذة كوبري شرويدة بالشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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انقضت منذ أشهر المهلة المحددة لتسليم مشروع كوبرى شرويدة المقام مدخل الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، من ناحية منيا القمح، الذى يعد المحاور المرورية التى ينتظرها الملايين من أهالى المحافظة، بسبب التكدس والازدحام فى هذه المنطقة الحيوية من مدخل المدينة.

أوضح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع" أن الهدف من إنشاء كوبرى شرويدة للقضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات، أمام مزلقان شرويدة والجامعة وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائرى بمدينة الزقازيق وحل تقاطعات السكة الحديد بخطى بنها وطنطا مع الطريق الدائرى للمدينة.

 

مضيفا، وضع حجر أساس الكوبرى فى مطلع 2016 بتكلفة 186 مليونا، ضمن خطة وضعها للإقامة عدة محاور مرورية للقضاء على التكدس المرورى بها على ننتهى أعمال الإنشاء فى مطلع 2018، إلا أن الشركة المنفذة تقاعست فى الأعمال الإنشاءات و لم تنته منه حتى تاريخه.

وأشار إلى أنه سحب الأعمال من الشركة وتسليمها لشركة مقاولات أخرى، وأنه شدد على الشركة المنفذة بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المحدد وبمعدلات مطابقة للمواصفات القياسية مؤكداً أنه تم توفير محاور مرورية بديلة بالتنسيق مع إدارة المرور لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الكوبرى.

 


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