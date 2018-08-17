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محافظ الشرقية يتابع حادث مصرع سباك سقط فى بئر لخط رئيسى لشركة مياه الشرب

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:47 ص
محافظ الشرقية يتابع حادث مصرع سباك سقط فى بئر لخط رئيسى لشركة مياه الشرب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، حادث مصرع المواطن  السيد محمد علي ويعمل سباك صرف صحى،  إثر سقوط الحفر الناتج عن تعديه على الخط الرئيسى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدون تصريح مسبق من الشركة أثناء توصيله لخط الصرف الصحي لمنزل  بقرية الشبراوين مركز ههيا.

وكلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بمتابعة الحادث و الوقوف علي تداعياته.
 
وذكر بيان  أن المواطن المذكور البالغ من العمر 35 عاماً و يعمل سباك صرف صحى، وليس من العاملين بالشركة ، مشيراً إلى أنه أثناء توصيله لخط صرف صحى خاص بإحدي المنازل  بقرية الشبراوين مركز ههيا  تعدى بالحفر علي الخط الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدون تصريح مسبق أو أخطار الشركة مما أدي إلي سقوط الحفر عليه و مصرعه في الحال .
 
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المنزل " مكان الحادث "  بقرية الشبراوين مركز ههيا لتعديهم على خط الصرف الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي  بدون تصريح مسبق أو إخطار الشركة مما تسبب في وفاة مواطن  وتم تحرير محضر في رقم  3440 لسنة 2018 م مركز شرطة ههيا .
 
 

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