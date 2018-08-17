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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:30 م
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محافظة القاهرة تعلن عن إنشاء مجمع رياضى بالحديقة الدولية بحق الانتفاع

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:05 م
محافظة القاهرة تعلن عن إنشاء مجمع رياضى بالحديقة الدولية بحق الانتفاع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أنه بصدد إنشاء مشروع مجمع رياضى يضم "حمامات سباحة وصالات جيم وجاكوزى وملاعب خماسية وعدد من الألعاب الرياضية"، بجزء من الحديقة الدولية، بمدينة نصر.
 
وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة ستطرح المشروع للشركات الراغبة فى تنفيذه بحق الإنتفاع، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع ستكون  2500 متر.
 
وأوضح محمد سلطان أن المكان المخصص للمشروع سيكون فى الجزء القريب من شارع عباس العقاد ليخدم المنطقة المحيطة به، وسيتم طرح المناقصة قريبا.
 
 

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