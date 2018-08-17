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كيف تستفيد من 70ألف فرصة عمل بالشراكة بين التضامن والقطاع الخاص × 9 معلومات

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:00 ص
كيف تستفيد من 70ألف فرصة عمل بالشراكة بين التضامن والقطاع الخاص × 9 معلومات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تسعى وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير فرص عمل للقادرين، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، لتوفير 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" لتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.

 

"

اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن كيفية الاستفادة من هذه الوظائف وكيفية الدخول لمعرفة الوظائف المتاحة.

1- أطلقت وزارة التضامن برنامج "فرصة" بهدف إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة.

2- الأولوية فى فرص  العمل المعلن عنها ستكون لأبناء أسر تكافل وكرامة التى تمتلك الوزارة قاعدة بيانات دقيقة حول الخصائص الاجتماعية لهم.

3- سيتم الاتصال بهم عبر أكثر من وسيلة لحثهم على الاستفادة من هذه الوظائف.

4- توفير فرص العمل أيضًا للأسر التى تقدمت للحصول على تكافل وكرامة ولم تتمكن من الحصول على الدعم لأسباب تتعلق بعدم انطباق الشروط الخاصة بالبرنامج.

5- منح الأشخاص ذوى الإعاقة أولوية فى الحصول على الوظائف التى تناسب قدراتهم.

6- تنفيذ حملات إعلامية  فى كافة القنوات المتاحة للترويج للمبادرة وللتعريف بفرص العمل المتوفرة ولتعبئة القادرين على العمل للتقدم للوظائف.

7- عمل منافذ داخل الوحدات الاجتماعية بالتعاون مع شركة "شغلنى" لتمكين الراغبين فى التقدم للوظائف من ملء الاستمارات.

8- إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة وسيتاح كذلك التقدم للوظائف من خلال موقع "فرصنا" .

9- يمكن للراغب فى الحصول على  فرصة عمل الدخول  إلى موقع الوزارة www.moss.gov.eg  والنزول إلى آخر الصفحة حتى الوصول إلى ورابط سريعة واختيار فرصنا وشغلنا والإطلاع على الوظائف  المتاحة والاستفادة منها .


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