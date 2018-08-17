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الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:16 م
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية وأمريكا تؤكدان عزمهما إقامة شراكة شاملة بمجال الطاقة الذرية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:34 م
كوريا الجنوبية وأمريكا تؤكدان عزمهما إقامة شراكة شاملة بمجال الطاقة الذرية رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
أ ش أ
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ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن سول و واشنطن أكدتا مجددًا عزمهما إقامة شراكة شاملة واستراتيجية فى مجال الطاقة الذرية، بما فى ذلك التعاون بشأن تصدير المفاعلات النووية.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الجانبين تشاطرا الرأى بأن التعاون بين واشنطن وسول لن يزيد من إمكانية دخول شركات البلدين فى سوق المفاعل النووى لبلد ثالث وحسب، بل سيسهم فى أمن الطاقة الدولى ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وعقدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاجتماع الثانى للجنة الثنائية رفيعة المستوى فى واشنطن، أمس الخميس، بقيادة نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تشو هيون، ونائب وزير الطاقة الأمريكى دان برويليت.

واتفق الجانبان على تخصيص مجموعة عمل تابعة للجنة الثنائية رفيعة المستوى لإجراء نقاشات حول إيجاد سبل للتعاون للاستفادة من الأسواق الأجنبية فى مجال صادرات المفاعلات النووية.

ويخطط الجانبان لإجراء الاجتماع العام الثالث للجنة الثنائية رفيعة المستوى العام المقبل فى العاصمة الكورية الجنوبية سول.


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