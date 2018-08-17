كلب يعقر موظفاً أثناء متابعته بيارات الصرف الصحى بدسوق

كفر الشيخ – محمد سليممان

شهدت مدينة دسوق واقعة عقر كلب، لمسئول بمجلس مدينة دسوق أثناء متابعته بيارات الصرف الصحى بناء على تكليف اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق.

وتقدم "خ.ب" الموظف بقسم المتابعة بمجلس مدينة دسوق ببلاغ للعميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة دسوق برقم 32 جنح قسم دسوق ضد "ا.ع" صاحب كلب، واتهمه بترك كلبه المسعور يعقر المواطنين.

وقال موظف قسم المتابعة، إنه أثناء أداء عمله بتكليف من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمتابعة بيارات الصرف الصحى بأحد شوارع المدينه فوجىء بكلب مسعور يهجم عليه ويعقره فى أكثر من مكان بجسمه ويصيبه بإصابات بالغة ومزق بنطاله، وتوجه للمستشفى العام بدسوق للحصول على المصل المطلوب، وحصل على تقرير طبى بالإصابة وأرفقه بالمحضر.

وأضاف أن هذا الكلب مسعور وسبق أن عقر العديد من المواطنين وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب هذا الكلب الذى يروع المواطنين، كما طالب فى محضره بإعدام الكلاب الضالة التى تنتشر بصورة غير مسبوقة بشوارع المدينة، وتعقر المواطنين وتروعهم خاصة الأطفال والسيدات.