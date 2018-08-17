فيديو.. 141 عاما مرت على اكتشاف "فوبوس" قمر الرعب المريخى

كتب محمد محسوب

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه تحل اليوم الجمعة ذكرى اكتشاف الفلكى الأمريكى "أصاف هول" فوبوس أحد أقمار كوكب المريخ الصغيرة، حيث كان ذلك فى 17 أغسطس من العام 1877، وبعدها تم اكتشاف القمر الثانى"فوبوس".

وأضافت الجمعية، أنه يعتقد أن أقمار المريخ أقرب ما تكون إلى كويكبات أكثر منها أقمار كبيرة مثل قمر الأرض، ويحتمل أنها كويكبات قبض عليها المريخ بقوة جاذبيته، وتمت تسميتهما "فوبوس" و"ديموس " – الخوف والرعب – نسبة إلى حصانين كانا يجران عربة إله الحرب الإغريقى" آريس " بحسب الأساطير القديمة.

وأشارت إلى أن "فوبوس" جسم صغير يبلغ قطره الرئيسي حوالى 22.2 كيلومتر، لكنه أكبر 7 مرات من القمر الثانى ديموس الذى يبلغ قطره حوالى 12.4 كيلومتر وكليهما ليس دائرى الشكل .

وأوضحت أنه تم إلقاء أول نظرة على فوبوس فى العام 1971 و 1972 خلال مهمة المسبار "مارينر 9 " إلى المريخ وتم اكتشاف فوهه كبيرة تسمى " ستينكي"، نسبة إلى زوجة الفلكى اصف هال، كما تم التقاط فيديو بواسطة المسبار المتجول المريخي " كيوريوسيتي " فى 1 اغسطس 2013، حيث إن المسبار قام بالتقاط سلسلة من الصور للسماء فوق المريخ .