فيديو وصور.. منبر المسجد العتيق بأبوغلاب أحد أقدم منابر أسوان

أسوان- صلاح المسن

تحمل منابر المساجد القديمة تاريخ عريق، حيت تتجلى مهنية وحرفية صناع المنابر على مر العصور فى إنجاز تلك التحف الفنية النادرة، والتى تذخر بها مساجد مصر . جنوب مصر، وتحديدا بقرية أبو غلاب بمركز إدفو بمحافظة أسوان، يضم المسجد العتيق بين جنباته منبرا خشبيا يحمل عبق الماضى، حيث يعد المنبر والمسجد بشكل عام من أوائل المساجد المسجلة بالأوقاف فى ادفو وأسوان .

ويقول الأهالى لـ " اليوم السابع " أن آبائهم ،أخبروهم بأن المنبر اشتراه أبناء القرية المقيمين فى القاهرة، فى بداية القرن العشرين بعد صنعه فى ورش مشايخ صناع المنابر فى تلك الفترة، حيث تبرع الأهالى بثمنه، وتم شحن المنبر المزين بقطع الأرابيسك بأحجامها المختلفة فى مركبة نيلية من القاهرة حتى إدفو ومعه الألواح والعروق الخشبية لزوم سقف المسجد، وبعض مستلزمات بناء المسجد العتيق بقرية أبو غلاب، والذى تم إنشائه تقريبا سنة 1923م.

كما يقول الحاج أبو زيد إسماعيل وشهرته حسن طاحون من أهالى قرية أبو غلاب لـ " اليوم السابع " أن المسجد العتيق بالقرية تم إنشائه حوالى عام 1922 و1923 ، وتم عمل إحلال وتجديد وعمل توسعة له على مدار العقود المتتالية ، ولكن ظل المنبر الخشبى الذى تم وضعه فى المسجد بعد سنوات من الإنشاء كما هو حيث حافظ عليه الأهالي عبر السنين وحالوا دون استبداله بمنبر آخر نظرا لقيمته، لافتا إلى أن المنبر تم نقله على هيئة قطع خشبية منفصلة من القاهرة، وتم تركيبه بدون مسامير.

ويسترسل فى ذكريات إنشاء ووصول المنبر أن المنبر وصل لبلدتهم عام 1932م وإستقبله أهالى القرية وقتها بحفاوة ، وتكلف إنشاء المنبر وقتها ثلاثة جنيهات فيما تكلف سعر عِرق الخشب جنيها واحداً، مشيرا إلى أنه سنة 1982م تم إحلال وتجديد المسجد ، حيث رفض الأهالى أن رفع المنبر أو استبداله بمنبر آخر باعتباره إرث حضارى.