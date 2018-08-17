فيديو.. فتاة من ذوى الإعاقة لأصحاب الشركات: "متحكموش على حد من مظهره"

كتب مدحت وهبة

نشرت وزارة التضامن الاجتماعى على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قصة "ريم يحيى" وهى فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة وإحدى الحاصلات على فرصة عمل فى موقع "شغلنى" ضمن برنامج فرصة التى أطلقته الوزارة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتوفير 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج"فرصة" لتأهيل وتشغيل القادرين على العمل ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت ريم، إنها نشرت فيديو يناقش حاجة ذوى الاحتياجات الخاصة للشغل والتوظيف، وقام مدير شركة شغلنى بالاتصال بها مطالبا إجراء مقالة معها وبعد ثلاثة أيام جاء رد بتوفير فرصة عمل، لافته إلى أنها حاصلة على ماجستير فى مجال الإعلام بتقدير امتياز كما ستكمل دراستها للحصول على الدكتوراه.

ووجهت "ريم" رسالة لاصحاب الشركات والأعمال، قائلة :"مش تحكم على حد من مظهره وفيه فتره تدريب ٣ أشهر وشوف الشخص هيعطى لك اللى أنت عاوزه ولا لأ".