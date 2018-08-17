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فيديو.. سعد الحريرى يتابع منح تأشيرات الحج لتسهيل نقل الحجاج اللبنانيين

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:29 م
فيديو.. سعد الحريرى يتابع منح تأشيرات الحج لتسهيل نقل الحجاج اللبنانيين سعد الحريرى
كتب محمد تهامى زكى
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استقبل سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، فى بيت الوسط، الوزير المفوض وليد البخارى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية، لعرض آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين.

 

 

وقدم الحريرى، خلال اللقاء، شكره للعاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على المكرمة التى خصا بها آلاف اللبنانين الراغبين فى أداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التى تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، قال البخارى، إن لقاء الحريرى كان رائعا جدا، مضيفًا "اطلعناه على سير عمليات منح تأشيرات الحج وخطة الإنجاز التى أثنى عليها، كما شكر دولته المملكة العربية السعودية على جهودها فى خدمة ضيوف الرحمن، وتطرقنا أيضًا إلى مسالة تمديد فترة الطيران إلى يوم الغد، وهذا كله يصب فى خدمة حجيج دولة لبنان".

 

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