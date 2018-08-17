فيديوجراف.. البطالة ترجع إلى الخلف...رحلة مؤشر العاطلين من 12% لـ 9.9%

كتبت- هبة حسام تصميم محمود بكر

سجل معدل البطالة تراجعًا خلال الربع الثانى من العام الجارى (من أبريل - يونيو 2018، سواء مقارنة بالربع السابق له مباشرة "الربع الأول من2018"، أو بالربع المماثل له "الربع الثانى من 2017".

تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام الماضى إلى 11.98% بعدما سجل 12%خلال الربع السابق من ذات العام، محققاً تراجعات متتالية حتى نهاية العام، كما واصل تراجعه منذ بداية 2018 خلال الربع الأول منها، وكذلك فى الربع الحالى "الربع الثانى من2018".

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء على مدار الفترة الماضية حول معدل البطالة خلال كل ربع من العام، ننشر التطور ورحلة معدل البطالة فى التراجع والانخفاض من 12% خلال الربع الأول من 2017 إلى 9.9% خلال الربع الثانى من 2018، والتى جاءت كالتالى:

- سجل معدل البطالة فى الربع الأول من العام الماضى 12 %

- تراجع المعدل خلال الربع الثانى لعام 2017 إلى 11.98%

- واصل تراجعه فى الربع الثالث من 2017 لـ 11.9%.

- انخفضت البطالة بالربع الرابع والأخير من العام الماضى، إلى 11.3%.

- فى الربع الأول من 2018 استكمل معدل البطالة رحلة تراجعه مسجلاً 10.6%.

- وخلال الربع الثانى من العام الجارى وصلت نسبة التراجع إلى 9.9%.