فتح منافذ "العامة للجملة" اليوم.. وصرف 75% من مقررات أغسطس حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، اليوم الجمعة، استمرار صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 75% من مقررات الشهر الجارى حتى الآن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، العديد من الرسائل للمواطنين، منها عدم زيادة أسعار اللحوم الطازجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، واستمرار طرحها بسعر 85 جنيها للكيلو منذ العام الماضى وحتى الآن، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.

كما أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة خلال أيام العيد، وكذلك سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر الخبز للمواطنين والتنسيق مع الطب البيطرى للرقابة على محلات اللحوم بجانب توفير 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها بدلا من 60 جنيها و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ90 جنيها، إضافة إلى 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم 62 جنيهًا.