غزة تستعد لجمعة "ثوار من أجل القدس والأقصى" فى الأسبوع الـ21 لمسيرات العودة

وكالات

يستعد المواطنون فى قطاع غزة للمشاركة اليوم الجمعة فى فعاليات جمعة "ثوار من أجل القدس والأقصى" وذلك للأسبوع الـ21 على التوالى لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير للمشاركة فى فعاليات مسيرات العودة التى ستنطلق بعد عصر اليوم فى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها استمرار المسيرات كمسيرات شعبية وسلمية تحمل رسالة الشعب الفلسطينى إلى العالم، لحماية الحق بالعودة رغم كل المعاناة التى سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

ويخرج الفلسطينيون فى قطاع غزة منذ 30 آذار الماضى اتجاه السياج الفاصل ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار التي.

وتأتى الجمعة الـ21 فى وقت تناقش فيه الفصائل الفلسطينية فى القاهرة بنود تهدئة مع الاحتلال لضمان رفع الحصار عن غزة.

وبلغ اجمالى عدد شهداء مسيرات العودة 168 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 18 ألف جريح.