"طرق غير تقليدية لإدارة موارد الماء".. ندوة للرى لتعظيم الاستفادة والحفاظ عليها

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة بعنوان "الطرق الغير تقليدية فى إدارة الموارد المائية" والتى حاضر فيها الدكتور عمرو العجرودى خبير واستشارى تصريف الأمطار بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور عدد من شباب الباحثين والمهندسين وقيادات الوزارة بمختلف أجهزتها وقطاعاتها ذلك بالقاعة الرئيسية بمقر مبنى الوزارة .

تناولت الندوة التأكيد على أهمية الموارد المائية وسبل تعظيم الإستفادة منها والحفاظ عليها والبدائل المقترحة لإدارة المياه وصرف مياه الأمطار وذلك من خلال عدة محاور أهمها إعادة إستخدام مياه الصرف المعالج مما يسهم فى توفير كميات إضافية من مياه الرى وتعظيم العائد من وحدة المياه ، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية والصحية السلبية.

كما تضمنت المقترحات تقليل الفاقد من البخر عبر الترع والمصارف من خلال تغطيتها بألواح توليد الطاقة الشمسية مما يسهم فى توليد طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، والحفاظ على الموارد المائية.

وأشار العجرودى إلى عدد من الآليات لإدارة مياه الأمطار والسيول بهدف تقليل الحد من المخاطر التى تلحق بالبنية التحتية وتعظيم الإستفادة من هذا الموارد الهام ، وتتضمن الآليات الأحواض الجافة، حيث يتم تجميع مياه الأمطار فى احواض تجميع جافة يشترط فيها ان تكون التربة ذات مسامية عالية ومنسوب المياه الجوفية فى المنطقة عميق، كذلك الأحواض الرطبة وتم تطبيقها في المناطق التى يكون فيها منسوب المياه الجوفية مرتفع حيث يكون الحوض ممتلىء بالمياه الجوفيه على مدار العام.

وفيما يتعلق بآبار الحقن، يضاف إليه كميات الأمطار أثناء العواصف المطرية ويمكن تزويد الاحواض بوسائل لزيادة نسبة الاكسجين، وبالنسبة لآبار الحقن من خلال حقن كميات المياه المطلوب التخلص منها إلى الخزان الجوفى العميق عن طريق حقنها بواسطة آبار الحقن ويمكن تطبيق هذه الطريقة فى منطقة توشكى لتخزين فائض مياه الفيضان أثناء السنوات ذات الفيضان العالى للاستفادة منها فى شحن الخزان الجوفى.