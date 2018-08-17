video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 684 هارب من أحكام قضائية و338 قضية مرافق بحملة أمنية فى القليوبية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:00 م
ضبط 684 هارب من أحكام قضائية و338 قضية مرافق بحملة أمنية فى القليوبية رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 684 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة والتشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفة القانون، لإعادة الانضباط.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط 684 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5327 حكم و965 حكم جزئى و141حكم مستأنف و14جناية، وتحصيل 38900 جنيه غرامات وتحرير 109مخالفة.
 
كما تم تحرير 338 قضية وهم 117 أشغال طريق - 11 نظافة عامة وبيئة - 44 إزالة فورية - 31 بائع متجول - 8  وصلة كهربائية - 17 إعلان مخالف - 6 تندة مخالفة - 2 كشك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس بطريق "شبرا - بنها الحر"

مدير امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

اخبار مديرية امن القليوبية




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة