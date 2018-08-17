ضبط 684 هارب من أحكام قضائية و338 قضية مرافق بحملة أمنية فى القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 684 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة والتشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفة القانون، لإعادة الانضباط.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط 684 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5327 حكم و965 حكم جزئى و141حكم مستأنف و14جناية، وتحصيل 38900 جنيه غرامات وتحرير 109مخالفة.

كما تم تحرير 338 قضية وهم 117 أشغال طريق - 11 نظافة عامة وبيئة - 44 إزالة فورية - 31 بائع متجول - 8 وصلة كهربائية - 17 إعلان مخالف - 6 تندة مخالفة - 2 كشك.