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ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع خلال حملات أمنية بقنا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:52 م
ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع خلال حملات أمنية بقنا حملة أمنية -أرشيفية
قنا - وائل محمد
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ألقت أجهزة الأمن بقنا القبض على 6 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية، بقصد الدفاع  خلال حملات أمنية مكبرة بعدد من مراكز المحافظة وتولت النيابة التحقيقات.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا يفيد شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية بمراكز نجع حمادى، ومركز قنا، وأبوتشت ، ودشنا ، أسفرت عن ضبط 3بندقية الى، 2بندقية خرطوش، 1 فرد روسى بحوزة 6 أشخاص خلال حملات لضبط حائزى الأسلحة النارية.

تحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 


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