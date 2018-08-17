ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع خلال حملات أمنية بقنا

قنا - وائل محمد

ألقت أجهزة الأمن بقنا القبض على 6 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية، بقصد الدفاع خلال حملات أمنية مكبرة بعدد من مراكز المحافظة وتولت النيابة التحقيقات.



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا يفيد شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية بمراكز نجع حمادى، ومركز قنا، وأبوتشت ، ودشنا ، أسفرت عن ضبط 3بندقية الى، 2بندقية خرطوش، 1 فرد روسى بحوزة 6 أشخاص خلال حملات لضبط حائزى الأسلحة النارية.



تحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

