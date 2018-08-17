video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 2 طن لحوم وأسماك فاسدة بشبرا الخيمة قبل بيعها بالأسواق

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:55 ص
ضبط 2 طن لحوم وأسماك فاسدة بشبرا الخيمة قبل بيعها بالأسواق لحوم فاسدة-ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، من ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة منهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى داخل محلين فى شبرا الخيمة، قبل بيعها فى الأسواق خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية للواء علاء فاروق مدير المباحث، بتكثيف الحملات على محلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة بالتنسيق مع مباحث التموين، للتأكد من المعروض حرصا على سلامة المواطنين.

واستهدفت حملة مكبرة بعض المحلات فى شبرا الخيمة، حيث تم ضبط "أ م " صاحب محل لبيع المجمدات، وتم ضبط 1 طن و250 كيلو جرام كبدة ودواجن، وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى، وورد تقرير الطب البيطرى يفيد بأن المضبوطات بها تغير فى الخواص والملمس والقوام وغير صالحه للاستخدام الأدمى.

كما تم ضبط " ص أ " صاحب محل مجمدات وتم ضبط بداخله 720 كيلو جرام أسماك وبفحصها بمعرفة الطب البيطرى والصحة، تبين أنها غير صالحة للاستخدام الأدمى، تم التحفظ على الكمية وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 8 قضايا تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية ورفع 22 طن قمامة

اخبار القليوبية

امن القليوبية

اخبار مصر

شبرا الخيمة




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة