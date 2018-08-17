ضبط 2 طن لحوم وأسماك فاسدة بشبرا الخيمة قبل بيعها بالأسواق

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، من ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة منهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى داخل محلين فى شبرا الخيمة، قبل بيعها فى الأسواق خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية للواء علاء فاروق مدير المباحث، بتكثيف الحملات على محلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة بالتنسيق مع مباحث التموين، للتأكد من المعروض حرصا على سلامة المواطنين.

واستهدفت حملة مكبرة بعض المحلات فى شبرا الخيمة، حيث تم ضبط "أ م " صاحب محل لبيع المجمدات، وتم ضبط 1 طن و250 كيلو جرام كبدة ودواجن، وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى، وورد تقرير الطب البيطرى يفيد بأن المضبوطات بها تغير فى الخواص والملمس والقوام وغير صالحه للاستخدام الأدمى.

كما تم ضبط " ص أ " صاحب محل مجمدات وتم ضبط بداخله 720 كيلو جرام أسماك وبفحصها بمعرفة الطب البيطرى والصحة، تبين أنها غير صالحة للاستخدام الأدمى، تم التحفظ على الكمية وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.