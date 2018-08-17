ضبط ورشة خراطة تصنع الأسلحة النارية داخل قرية فى طنطا

الغربية – مصطفى عادل

تمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل ورشة خراطة بقرية شوبر مركز طنطا، يديرها عاطل مسجل شقى خطر، وعثر بداخلها على 3 طبنجة وفرد خرطوش وكباس يطلق طلقات خرطوش، وأدوات التصنيع.

كانت معلومات قد توفرت امام رئيس مباحث مركز طنطا، بقيام حسن عبد الملك ياسين 35 سنة خراط، مسجل شقى خطر سبق ضبطه فى القضية 6386 إدارى مركز طنطا لسنة 2012 ( آداب عامة )، بإدارة ورشة خراطة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص لبيعها للخارجين عن القانون.

وبعرض المعلومات على اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وجه بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وبتقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث مركز طنطا، من ضبط المتهم داخل الورشة الخاصة به وتم ضبط 5 قطع سلاح نارى، وأدوات التصنيع والإصلاح، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.