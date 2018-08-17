ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس بطريق "شبرا - بنها الحر"

تمكن النقيب "محمد رأفت" قائد خدمات الطريق الحر " شبرا - بنها " من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بتمكن النقيب محمد رأفت قائد خدمات الطريق الحر "شبرا - بنها" بضبط سيارة رقم /٧٥١٨٨ ملاكى المنوفية ماركة "فيرنا"، وبداخلها كلا من " ش.م" سائق السيارة ومقيم منوف المنوفية، و بصحبته "م.ا" عاطل ومقيم منوف المنوفية، وا.ي" عاطل ومقيم البساتين القاهرة وبحوزتهم ٢٣ لفافة استروكس ومبلغ مالى ١١٥٩٠ جنيه وعدد ٣ هواتف محمولة و عدد ٤ سجائر استروكس ملفوفة.

تحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 4500 لسنة 2018 ادارى مركز قليوب.